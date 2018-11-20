"ديكان روميان" يقيمان في فندق فاخر قبل مقابلة ترامب وطلب الصفح ... لماذا؟

وسافر ديكان متميزان تم انتقاؤهما بعناية، إلى عاصمة البلاد لأخذ قسط من الراحة لبضعة أيام في فندق ويلارد إنتركونتيننتال قبل اليوم الموعود وحلول الحفل الوطني المنتظر بمناسبة عيد الشكر.

واستقبل الفندق الفاخر في العاصمة واشنطن، الديكين، للمكوث ليلة الاثنين قبيل حفل العفو الرئاسي، في حديقة الورود بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا.

حيث من المنتظر أن يمنح الرئيس ترامب عفواً عن أحد الطيور يوم الثلاثاء في عفو الديك الرومي السنوي في البيت الأبيض.

بعد ذلك سيعيش الديكان الروميان واسمهما بيز وكاروت (بازلاء وجزر بالانجليزية) بقية حياتهما في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا في مدينة بلاكسبرغ بولاية فيرجينيا ، على بعد نحو 418 كم من صخب واشنطن.

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ومن خلال لقطات الفيديو والصور يظهر مدى الاحتفاء باستقبال النزيلين منذ دخولهما الفندق مروراً بوصولهما إلى غرفتهما الخاصة، حيث توّفر لهم أيضاً رقائق خشب في أرضية الغرفة، وسريرين كاملين لـ راحة تامة قبيل الساعات التي قد تكون الأخيرة في حياتهما!

كما يظهر مدى الاحتفاء الرسمي من خلال بيانات صادرة عن البيت الأبيض لم تقلل من أهمية وخصوصية الضيوف الجدد!

وتقوم مؤسسة الاتحاد الوطني للديوك الرومية سنوياً، بتقديم ديكين روميين من أجل حفل العفو الرئاسي، كعادة أمريكية قديمة تعود إلى زمن رئاسة هاري ترومان في منتصف القرن العشرين، وقد أعاد الرئيس جورج بوش الأب إحياءها في العام 1989، لتستمر حتى يومنا هذا.

كما تكفلت المؤسسة أيضاً هذا العام بدفع ثمن إقامتهما في الفندق الفاخر الذي يقع بالقرب من البيت الأبيض.