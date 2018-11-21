إسرائيل: روسيا تقترح تخفيف العقوبات عن إيران مقابل إنسحابها من سوريا

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كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن روسيا عرضت مؤخرا على الولايات المتحدة وإسرائيل، سحب القوات الإيرانية من سورية، مقابل تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وفقًا لما نشره موقع "أكسيوس" نقلاً عن القناة العاشرة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء. وحسب المصدر، فقد حدث ذلك خلال مشاركة نتنياهو في جلسة مغلقة للجنة الشؤون الخارجية والأمنية في الكنيست، عقدت أمس.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته "إكسيوس"، فقد تحدث نتنياهو خلال اجتماع اللجنة، بشكل إيجابي عن لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال: إن الروس لا يستطيعون إخراج الإيرانيين من سوريا بمفردهم، لكنهم بحاجة إلى التعاون مع دول أخرى من أجل ذلك. وحسب التقرير، لم تحدد إسرائيل بعد موقفها من الاقتراح الروسي، فيما لا يزال الموقف الأميركي من المقترح غير معروف.