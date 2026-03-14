ترامب يعلن عن "تحالف عسكري" جديد لفتح مضيق هرمز بالقوة.. وتصعيد إيراني تجاه الإمارات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عدة دول، لا سيما تلك المتضررة من إغلاق إيران لمضيق هرمز، سترسل سفنًا حربية بالتنسيق مع الولايات المتحدة" لضمان أمن المعبر".

وزعم ترامب أن جيش بلاده دمر 100% من قدرات إيران العسكرية، لكنه أشار إلى أن طهران لا تزال قادرة على إرسال طائرات مسيرة أو زرع ألغام أو إطلاق صواريخ قصيرة المدى.

وأضاف أن واشنطن تأمل في مشاركة الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا بسفن لضمان "عدم تحول المضيق إلى تهديد دولي"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستواصل "القصف المكثف للساحل الإيراني وضرب الزوارق والسفن الإيرانية لجعل مضيق هرمز آمناً في القريب العاجل" بحسب تعبيره.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية استهدفت جزيرتي خرج وأبو موسى الإيرانيتين بضربات دقيقة، "دمرت خلالها منشآت تخزين الألغام البحرية ومخابئ الصواريخ والمواقع العسكرية الأخرى، مستهدفة أكثر من 90 هدفًا عسكريًا دون المساس بالبنية التحتية النفطية للجزيرة" وفقًا للبيان.

بدوره، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس استهداف جزيرة خرج بـ"الضربة القاصمة"، زاعمًا أنها "رد مناسب على زرع الألغام في مضيق هرمز"، ومشدّدًا على أن إسرائيل تواصل "سلسلة من الهجمات القوية في مختلف أنحاء إيران"، متهمًا طهران بممارسة "الإرهاب والابتزاز الإقليمي بشكل مستمر" بحسب تعبيره.

وعلى الرغم من الضربات، أكد موقع "تانكر تراكرز" بأن جميع خزانات النفط في جزيرة خرج لا تزال سليمة، وأن ناقلتي نفط إيرانيتين بدأتا تحميل 2.7 مليون برميل من النفط الخام، في اليوم ذاته.

توتر إيراني- إماراتي متزايد

في غضون ذلك، أفادت شبكة "سي إن إن" أن أعمدة كثيفة من الدخان شوهدت تتصاعد من ميناء الفجيرة في الإمارات، جراء ما قالت إنه" سقطوط شظايا طائرة مسيرة تم اعتراضها" على هذا المركز النفطي الحيوي.

وأتى ذلك بعد أن توعّد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري، إبراهيم ذو الفقاري، بتوسيع نطاق الهجمات لتشمل "الموانئ والأرصفة ومواقع إطلاق الصواريخ الأمريكية والمخابئ العسكرية في الإمارات"، داعيًا المدنيين إلى إخلاء هذه المواقع لتجنب أي أضرار محتملة.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت أن دفاعاتها الجوية تصدت لـ 9 صواريخ باليستية و33 طائرة مسيرة قادمة من إيران، مضيفة أن الدفاعات الجوية تعاملت مع "294 صاروخًا باليستيًا، و15 صاروخًا جوالًا، و1600 طائرة مسيرة".

ارتفاع في أسعار الوقود

اقتصاديًا، انعكس التصعيد العسكري على الأسواق العالمية، حيث ارتفعت أسعار الوقود في الولايات المتحدة إلى 3.68 دولارًا للغالون، بزيادة نحو 23% منذ اندلاع الحرب، نتيجة تأثير إيران على حركة المرور في مضيق هرمز، ما أدى إلى اضطراب سلاسل إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار النفط عالميًا.

كما أفادت الحكومة الإيرانية بأن الضربات الأمريكية-الإسرائيلية ألحقت أضرارًا بما لا يقل عن 42,914 وحدة مدنية، بينها 120 مدرسة، فيما تشير تقديرات شبكة "سي إن إن" إلى مقتل أكثر من 2,000 شخص منذ بداية الحرب، بينهم مدنيون. وأكد سكان في طهران أن الغارات الإسرائيلية بدأت "تستهدف محطات الشرطة ومراكز البسيج، بما في ذلك مواقع قريبة من مستشفيات ومنازل".