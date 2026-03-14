غارات إسرائيلية توقع قتلى في غزة.. والدفاع المدني يحذر مع عاصفة رملية

حقوق النشر Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.
بقلم: Ekbal Zein & يورونيوز
نشرت في
ضربت عاصفة رملية شديدة قطاع غزة اليوم السبت، ما أدى إلى اقتلاع خيام للنازحين وإصابة عدد من المواطنين إثر سقوط نخلة في منطقة مواصي خان يونس.

قُتل 7 فلسطينيين وأصيب 13 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق في قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية، ليرتفع بذلك عدد القتلى منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 658 قتيلاً، فيما بلغ إجمالي المصابين 1754، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، قوله إن 6 من الضحايا سقطوا جراء "غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواطنين في مدينة غزة وخان يونس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

وأوضح بصل أن "شهيدين، وهما عنصران من الشرطة، نُقلا إلى مستشفى ناصر في خان يونس، إلى جانب عدد من المصابين، توفي أحدهم لاحقاً، إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية نقطة شرطة في حي الأمل شمالي خان يونس فجر اليوم".

وأضاف أن ثلاثة مصابين آخرين نُقلوا إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة بعد أن استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية تجمعًا مساء الجمعة في حي الشجاعية شرقي المدينة.

وفي سياق متصل، ضربت عاصفة رملية شديدة قطاع غزة اليوم السبت، ما أدى إلى اقتلاع خيام للنازحين وإصابة عدد من المواطنين إثر سقوط نخلة في منطقة مواصي خان يونس.

ودعا الدفاع المدني سكان القطاع إلى اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة، مطالباً بعدم مغادرة المنازل أو مراكز الإيواء والخيام إلا للضرورة القصوى، ولا سيما من يعانون من أمراض الجهاز التنفسي.

كما أوصى بوضع كمامة قماشية أو قطعة قماش مبللة بالماء على الأنف عند الخروج، وتجنب تعريض العينين للغبار، خصوصاً لدى من يعانون من حساسية العين.

