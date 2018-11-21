شاهد: الشرطة الإيطالية تعتقل شابا مصريا ينتمي إلى داعش

اعتقلت شرطة ميلانو رجلًا مصريًا يبلغ من العمر 22 عامًا يدعي عصام السيد أبو الدميئ شلبي للإشتباه في انتمائه لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية "داعش". عملية الاعتقال جاءت بعد حملة تحقيقات ومراقبة قامت بها شرطة مكافحة الإرهاب في مدينة لاكويلا بوسط البلاد وتبعتها حملة مطاردة واسعة لعقارات في مدن أبروزو ولومباردي وإيميليا-رومانا وبيدمونت.

وأعلن فيديريكو كافييرو دي راهو، المحامي الوطني لمكافحة ومحاربة الإرهاب "هذا الاعتقال مهم للغاية لأنه كما قلنا في الصحافة، هذا الرجل كان جنديا غير نظامي لداعش يملك القدرة والاعتراف من الدولة الإسلامية لاستخدام القناة الإعلامية التي تديرها الدولة الإسلامية، وتمرير الرسائل باستخدام تقنية التليغراف. كما كان هذا الشاب محركا هاما في العديد من المجموعات التابعة للتنظيم حيث نشر عدة رسائل خاصة بتنظيم الدولة الإسلامية، وقال إنه مستعد للحرب".

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