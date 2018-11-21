شاهد: أمريكي يتمكن من رؤية الألوان لأول مرة في حياته.. فكيف كانت ردة فعله ؟

ديشمون الذي يعمل نائبا في إصلاحية مقاطعة هامبولت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تلقى هديته المميزة من زميلته سامانثا فريز، وكانت الهدية زوجا من النظارات الطبية الخاصة تساعده على رؤية الألوان.

وفي فيديو نشره مكتب شريف مقاطعة هامبولت ظهر ديشمون وزميلته وهما يجهشان بالبكاء بعد تجربة النظارات، ديشمون قال "العالم كله أضاء للتو" وقال أيضا مازحا "زوجتي ستراقب شروق الشمس معي". بينما أشارت فريز التي كانت تمسح الدموع عن وجهها إلى البالونات الملونة وقامت بتسمية الألوان ليتمكن ديشمون من معرفتها.