الكوري الجنوبي يانج رئيسا للإنتربول خلفاً للصيني هونغ وي

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انتخبت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) الكوري الجنوبي كيم جونج يانج يوم الأربعاء رئيسا لها لمدة عامين، ليتغلب بذلك على روسي أثار ترشيحه قلقا في أوروبا والولايات المتحدة من احتمال استغلال الكرملين للمنظمة. وقال الأمين العام للإنتربول، الألماني يورغن شتوك للصحفيين إن الانتخابات كانت حرة وشفافة وذلك بعدما قالت روسيا إن ضغوطا خارجية واضحة مورست على الاقتراع.

وانتخبت الدول الأعضاء في الإنتربول، وعددها 194 دولة، كيم خلال المؤتمر السنوي للمنظمة في دبي، ليكون خلفا للصيني مينغ هونغ وي الذي اختفى في سبتمبر أيلول ثم استقال في وقت لاحق بعد أن قالت السلطات الصينية إنه يخضع لتحقيق بشأن رشوة. اقرأ في يورونيوز: أين اختفى رئيس الشرطة الدولية الإنتربول مينغ هونغ وي؟

رئيس الانتربول السابق حذّر زوجته بصورة "سكين" أرسلها عبر واتساب وكتبت منظمة الإنتربول على تويتر أن كيم، الذي كان يشغل منصب القائم بأعمال رئيس الإنتربول، انتُخب لولاية تستمر عامين. وعادة ما تستمر رئاسة المنظمة، التي تعد دورا شرفيا إلى حد كبير، لأربعة أعوام.