إغلاق أحد أكبر مصانع "نوتيلا" في العالم بسبب مشكلة في الجودة

أغلقت شركة "فيريرو" الإيطالية أحد أكبر مصانع شوكولاتة "نوتيلا" في العالم، بسبب مشاكل تتعلق بجودة المنتج.

المصنع الموجود في بلدة فيلر إيكال شمال غرب فرنسا، أُغلق بعد تقرير لخبراء، يتحدث عن مشكلة في خلطة نوتيلا وكيندر بوينو، في هذا المعمل.

الملفت أن هذا المصنع ينتج حوالي 60 ألف عبوة نوتيلا يوميا، يتم تصدير ربعها تقريبا، مع العلم أن عملية الاغلاق هذه لن تؤثر على خط الإنتاج والامداد إلى منافذ البيع.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، فإن التحقيقات جارية لمعرفة سبب هذه المشكلة، وأن العمليات ستستأنف من هذا المصنع بعد مدة.

يذكر أن نوتيلا والتي تحتوي على 56% سكر، تخضع لمساءلة القانون الفرنسي، والذي أجبر منافذ البيع على رفع سعر هذا المنتج لدعم المزارعين.

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