ليبيا: الإفراج عن عمال مصريين اختطفهم مسلحون ليبيون بسبب نزاع مالي

قال أحد أقارب مصريين مخطوفين في ليبيا إنه تم الإفراج عن العمال المصريين الذين احتجزوا رهائن في ليبيا هذا الأسبوع بسبب نزاع مالي بين متعاقدين ليبيين وشريكهم المصري.

وأكد مكتب محافظ كفر الشيخ التي ينتمي إليها العمال المصريين "حل" القضية بعد التنسيق بين وزارات الحكومة. لكن مكتب المحافظ لم يقدم تفاصيل.

وكان أهالي قرية الهردة بمحافظة الشيخ شمالي مصر قد ناشدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير خارجيته التدخل من أجل تحرير أبنائهم الذين اختطفتهم مجموعة ليبية في مدينة طبرق على خلفية نزاع مالي.

وأوضح أهالي الهردة أن رجالاً مسلحين في مدينة طبرق الليبية خطفوا 16 عاملاً مصرياً من أبناء القرية، بسبب خلاف مالي بين متعاقدين ليبيين وبين شريكهم المصري.

وكان العمال اختُطفوا قبل أربعة أيام بعد أن اتهم متعاقدون ليبيون شريكاً لهم ينحدر من قرية الهردة بسرقة 100 ألف دينار ليبي (72 ألف دولار)، على حد زعمهم.

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