احتجاز نجلة قيادي إخواني وخمسة آخرين في مصر

كشفت مصر أنها تحتجز ابنة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر وخمسة آخرين، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من حديث أسرهم عن اختفائهم في إطار حملة قمع جديدة تشنها الحكومة.

وقالت ثلاثة مصادر قضائية، ووكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس عائشة الشاطر والخمسة الآخرين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهم من بينها الانتماء إلى جماعة إرهابية.

وأضافت المنظمة الحقوقية -ومقرها نيويورك- أن قوات الأمن لم تقدم أي مذكرة احتجاز كما لم تستجب لمحاولة العائلات أو المحامين معرفة مكان احتجاز المعتقلين.

ومن بين الستة الذين تم الكشف عن احتجازهم علناً يوم الخميس، إلى جانب ابنة الشاطر، هدى عبد المنعم وهي محامية تبلغ من العمر 60 عاماً وعضو في جماعة الإخوان المحظورة. وقالت أسرتها في بيان إنها تمكنت من رؤيتها يوم الخميس في مقر لنيابة أمن الدولة ".

ووفقا للمصادر القضائية والوكالة الرسمية سيحتجز الستة لمدة 15 يوماً وبعدها ستقرر النيابة إما تجديد حبسهم أو إخلاء سبيلهم.

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