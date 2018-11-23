كروم النيل تعتمد الموروث الفرعوني لتطوير صناعة النبيذ من العنب النباتي

الظروف المناخية في مصر غير ملائمة لمثل هذا المشروب، ولكن مخمرة "كروم النيل" تبحث عن الإلهام المصري القديم لتحقيق النجاح اليوم.

فالأبحاث الأثرية والتنقيب في المقابر المصرية القديمة أظهرت رسومات تعود إلى الحقبة الفرعونية تظهر صناعة النبيذ. وكان المشروب مشهورا خلال الحضارة الفرعونية. وبعد الفتوحات الإسلامية في جميع أنحاء العالم العربي توقفت صناعة النبيذ إلى القرن العشرين عندما بدأت الهجرة الأوروبية إلى مصر بإعادة بناء هذه الصناعة.

في العام 2003 تم إنشاء مخمرة "كروم النيل" التي تنتج ما يقارب 4 ملايين زجاجة سنويا من النبيذ المصري الأبيض العضوي والأحمر والوردي. ونجح هذا النبيذ في الحصول على 14 ميدالية دولية بما في ذلك الميدالية البرونزية في حفل توزيع جوائز Decanter World للنبيذ في العام 2012 وجائزة Challenge Millesime Bio للنبيذ الأحمر حدائق النيل.

مسؤول مخمرة كروم النيل لإنتاج النبيذ اللبناني لبيب كلاس:

"عندما يشرب السياح النبيذ، عليهم شرب النبيذ الذي يعكس مصر ومزارعها وشمسها وطقسها. كل ما يتعلق بمصر يجب أن ينعكس في كأس النبيذ الذي تشربه. وهذا ما نفعله ".

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الضرائب المفروضة في مصر على النبيذ المستورد عالية جدا وهذا ما شجع على إنتاج النبيذ المحلي من قبل الشركة التي تهدف أساسا إلى خدمة السياح.

ونتيجة الشمس الحارقة، ينضج العنب المصري عادة في يوليو/ تموز عكس العنب الفرنسي الذي يستغرق وقتًا أطول للنضوج، مما يؤثر على المذاق والجودة بشكل عام.

ورغم هذه التحديات والقيود، لا تزال المخمرة تعمل على إنتاج نبيذ مصري مائة في المائة بجودة محسنة ومقبولة من العنب البناتى، وهو عنب محلى أصلى يستخدم فى صنع النبيذ الأبيض فى وسط مصر.

من جهتها أعترفت ممثلة التسويق لمصنع النبيذ رانيا مبارك، بأنها صدمت لأول مرة بالتحديات الكبيرة عند الخوض في عالم صناعة النبيذ المصري كالشمس الحارقة والافتقار لثقافة شرب النبيذ.

مصنع كروم النيل يواجه منافسة كبيرة من العملاق الهولندي المختص في صناعة الجعة هاينكن، لكن المصنع المصري يعد الوحيد الذي يعتمد على العنب المحلي.