كأس ليبرتادوريس: أنصار بوكا جونيورز يغزون الملعب لحضور أخر تدريب قبل النهائي ضد ريفر

تحول قرار مسؤولي بوكا جونيورز إقامة تدريب مفتوح أمام الجماهير يوم الخميس قبل مواجهة ريفر بليت في نهائي كأس ليبرتادوريس لكرة القدم إلى مشكلة إذ أغلقت السلطات الملعب بسبب تجاوز العدد المسموح.

واحتشد 50 ألفا في استاد بومبونيرا الشهير لمشاهدة التدريب الذي كانت مدته 30 دقيقة قبل مواجهة الغريم يوم السبت وتُرك الآلاف خارج الملعب. و هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها لمشجعي بوكا جونيورز حضور مباراة فريقهم منذ 2013 بسبب وفاة أحد المشجعين آنذاك.

واعترف مسؤولو بوكا بأنهم أساؤوا تقدير الموقف. وأبلغ دانييل أنخيليتشي رئيس بوكا محطة تي.واي.سي سبورتس "عدد الجماهير كان أكبر من المتاح. العديد من الأشخاص كانوا خارج الملعب وتجاوز الحد المسموح وأغلقت (السلطات) أبواب الملعب".

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وأشار أنخيليتشي إلى أن بوكا سيعارض غلق الاستاد يوم الجمعة إذ يخشى عدم وجود مكان لاستقبال الاحتفالات لو حصد الفريق اللقب باستاد مونومينتال التابع لريفر يوم السبت.

وتعادل الفريقان 2-2 في الذهاب باستاد بومبونيرا يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني ولن يُسمح سوى بوجود جماهير صاحب الأرض في الإياب.

وهذه هي أول مرة يلعب فيها الفريقان الأكبر في الأرجنتين ضد بعضهما في نهائي كأس ليبرتادوريس.