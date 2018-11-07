توتر في الأرجنتين قبل مواجهة بوكا جونيورز وريفر بليت في نهائي كأس ليبرتادوريس

يلتقي بوكا جونيورز مع ريفر بليت في نهائي كأس ليبرتادوريس يوم السبت 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، فيما يصفها العديد من الأرجنتيين بأكبر مباراة لنادي ريفر في تاريخ البلاد، الذي قال حارس مرماه إنه يضع "كل شيء جانباً للتركيز على المباراة"، بينما يعترف قائد فريق بوكا، بابلو بيريز، بأن التحضير للمباراة الكبيرة يوتره ويضغط عليه.
لم يلتق أكبر ناديين في الأرجنتين في نهائي ليبرتادوريس من قبل. إلا أن اليد العليا كانت لريفر في اللقاءات الأخيرة التي جمعتهما في مراحل أخرى من البطولة.
تغلب ريفر على بوكا في بطولة كوبا سودامريكانا في عام 2014 ، وكوبا ليبرتادوريس في عام 2015 ، وكأس السوبر الأرجنتيني في وقت سابق من هذا العام. الفريق. كما فاز على بوكا 2-0 في دوري بونبونيرا في أيلول/ سبتمبر.
وسيغيب عن ريفر قائده ليوناردو بونزيو، الذي يعاني من إصابة في العضلات، وكذلك مدربه مارسيلو غالاردو، المحظور من دخول الملعب في مباراة الذهاب.
وقال بيريز كابتن بوكا إن الضغط لا يطاق. وأضاف للصحفيين في بوينس آيرس قبل مباراة الذهاب في استاد بومبونيرا "آخذ أمر هذا النهائي على محمل الجد لكنني لا أستمتع به."
وكانت آخر مرة التقى فيها الفريقان في ليبرتادوريس في المرحلة الـ 16 الأخيرة في عام 2015، عندما هاجم مشجعو بوكا لاعبي ريفر برذاذ الفلفل، مما أنهى المباراة عند نصف الوقت.
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وطرد بوكا من البطولة، التي فاز فيها ريفر، ليحقق ثالث لقب له من كأس ليبرتادوريس.
وسيتم لعب كلا مباراتي النهائي هذه المرة بدون حضور أي من مشجعي الفريق الزائر، حيث تم منع حضور مشجعي الفرق المضيفة في الأرجنتين منذ عام 2013 بسبب تصاعد العنف بمواجهات سابقة.
وستجرى مباراة الذهاب في استاد بومبونيرا، ملعب بوكا يوم السبت، ويجرى الإياب على أرض ريفر في استاد مونيومنتال في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر.