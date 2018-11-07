توتر في الأرجنتين قبل مواجهة بوكا جونيورز وريفر بليت في نهائي كأس ليبرتادوريس

يلتقي بوكا جونيورز مع ريفر بليت في نهائي كأس ليبرتادوريس يوم السبت 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، فيما يصفها العديد من الأرجنتيين بأكبر مباراة لنادي ريفر في تاريخ البلاد، الذي قال حارس مرماه إنه يضع "كل شيء جانباً للتركيز على المباراة"، بينما يعترف قائد فريق بوكا، بابلو بيريز، بأن التحضير للمباراة الكبيرة يوتره ويضغط عليه.

لم يلتق أكبر ناديين في الأرجنتين في نهائي ليبرتادوريس من قبل. إلا أن اليد العليا كانت لريفر في اللقاءات الأخيرة التي جمعتهما في مراحل أخرى من البطولة.