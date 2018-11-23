لافروف: روسيا مستعدة للوساطة بين الفلسطينيين وإسرائيل

وكان لافروف يتحدث للصحفيين خلال زيارة إلى روما تستغرق يومين.

وقال لافروف خلال جلسة خاصة بمنتدى "الحوارات المتوسطية" الرابع: "روسيا ستتابع جهود مصر في التوفيق بين الفلسطينيين ونحن بحاجة إلى إعادة الحوار بين إسرائيل وفلسطين"، بحسب وكالة "سبوتنك".

وأضاف لافروف: "نعيد التأكيد على دعوتنا للفلسطينيين والإسرائيليين للاجتماع في موسكو من دون أي شروط مسبقة".

وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم أنه سيزور موسكو في 21 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بناء على دعوة نظيره الروسي.

وكان وفد من حركة حماس توجه الأربعاء إلى العاصمة المصرية القاهرة لبحث ملف المصالحة بين حركة "فتح" و"حماس"، مع المخابرات المصرية.

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