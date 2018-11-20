اجتماع في البيت الأبيض هذا الأسبوع للبت في خطة السلام الفلسطينية - الإسرائيلية

كشف موقع أكسيوس axios أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد اجتماعا هذا الأسبوع، مع مستشاريه للأمن القومي والسياسة الخارجية لمناقشة تفاصيل خطة السلام الفلسطينية – الإسرائيلية، التي سيطرحها البيت الأبيض.

وفي تفاصيل الخبر، فإن فريق "السلام" التابع للبيت الأبيض، بقيادة المستشار جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص جيسون غرينبلات، عمل لمدة سنتين على وضع خطة، والتي باتت جاهزة بحسب المصدر.

ويريد ترامب طرح الخطة في الفترة ما بين شهري ديسمبر وفبراير، إلا أنه وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن الأزمة السياسية في إسرائيل حاليا وإمكانية إجراء انتخابات مبكرة في البلد ستلعب دورا في أي قرار سيتخذه ترامب بخصوص طرح هذه الخطة.

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وسيحضر الاجتماع وزير الخارجية مايك بموبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون، بالإضافة إلى كوشنير وغرينبلات، كما ذكر الخبر أن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل سيسافر ديفيد فريدمان إلى واشنطن لحضور الاجتماع.

وسيناقش المجتمعون تفاصيل الخطة، وموعد طرحها، وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن ترامب يرغب بطرحها قريبا، إلا أن مستشاريه يرغبون باتباع نهج أكثر حذرا، خاصة وأن طرح هذه الخطة يتزامن مع الارتباك الذي سببه التوتر السياسي داخل حكومة نتنياهو بعد استقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان وبدء الحديث عن انتخابات مسبقة في إسرائيل رغم تراجع هذا الاحتمال إثر لقاء نتنياهو ووزير التربية نفاتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي.