تعادل منتخب الصين لكرة القدم الثلاثاء مع نظيره الفلسطيني بهدف لهدف في مباراة ودية يتوقع أن تكون الأخيرة للمدرب مارشيلو ليبي، الفائز بكأس العالم من قبل، مع الصين على أرضها. وأحرز منتخب الصين ثالث تعادل له في أربع مباريات مع ليبي الذي سيقود الفريق في كأس آسيا بالإمارات مطلع العام المقبل.
مارشيلو ليبي يقود الصين إلى التعادل بهدف لهدف مع منتخب فلسطين
مارشيلو ليبي يقود الصين إلى التعادل بهدف لهدف مع منتخب فلسطين
وتولى المدرب الإيطالي تدريب المنتخب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 لكن تسود توقعات واسعة أنه سيترك منصبه بعد البطولة القارية.
ومنح فينغ شياوتينغ التقدم للصين بعد تسع دقائق فقط بضربة رأس أسكنها شباك رامي حمادة حارس فلسطين.
وكاد وو لي لاعب شنغهاي سيبج وهداف الدوري الصيني، الذي انتهى مؤخرا، أن يضيف هدفا ثانيا برأسه قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول لكن الحارس حمادة أبعد الكرة فوق العارضة.
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وأدرك منتخب فلسطين التعادل في الدقيقة 62 حين مرر عبد اللطيف البهداري كرة متقنة اخترقت دفاع الصين ليحولها ألكسيس نورامبوينا داخل شباك الحارس يان يونلينغ.