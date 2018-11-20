مارشيلو ليبي يقود الصين إلى التعادل بهدف لهدف مع منتخب فلسطين

تعادل منتخب الصين لكرة القدم الثلاثاء مع نظيره الفلسطيني بهدف لهدف في مباراة ودية يتوقع أن تكون الأخيرة للمدرب مارشيلو ليبي، الفائز بكأس العالم من قبل، مع الصين على أرضها. وأحرز منتخب الصين ثالث تعادل له في أربع مباريات مع ليبي الذي سيقود الفريق في كأس آسيا بالإمارات مطلع العام المقبل.