رفضٌ لطلب ترامب وقف دعوى قضائية ضد منظمته الخيرية

رفضت قاضية بولاية نيويورك الأمريكية يوم الجمعة طلب الرئيس دونالد ترامب وقف دعوى قضائية يتهم فيها الادعاء الرئيس بإساءة استخدام منظمته الخيرية الخاصة لصالح حملته الرئاسة في عام 2016 وأيضا لصالح مشروعاته الاستثمارية.

ونقلت "رويترز" عن القاضية سالين سكاربولا بالمحكمة العليا في مانهاتن قولها: إن المدعية العامة لنيويورك باربرا أندروود تستطيع مواصلة دعواها التي تزعم فيها تورط مؤسسة دونالد ترامب الخيرية في انتهاك للقواعد الائتمانية وتعاملات شخصية غير سليمة وإساءة استغلال للأصول.

وتتضمن الدعوة، التي بدأت في 14 يونيو حزيران، اتهامات أيضا لأبناء ترامب وهم دونالد الإبن وإريك وإيفانكا. وتعمل إيفانكا مستشارة كبيرة لوالدها، ولم يتسن الحصول على تعليق من البيت الأبيض.