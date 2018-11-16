القضاء الأمريكي يلزم البيت الأبيض بإعادة اعتماد مراسل "سي.إن.إن" والإدارة تمتثل

ألزم القضاء الأمريكي البيت الأبيض اليوم الجمعة بإعادة اعتماد مراسل شبكة "سي.إن.إن" التلفزيونية الإخبارية جيم أكوستا، بعد سحب تصريح اعتماده على خلفية مشادة كلامية وقعت بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي عُقد في البيت الأبيض قبل أيام.

وذكرت وكالة رويترز أن القاضي أعاد مؤقتاً أوراق اعتماد كبير مراسلي البيت الأبيض، جيم أكوستا، بعد جلسة استماع في المحكمة الأمريكية في واشنطن.