رفضت محكمة فيدرالية في لوس أنجلس شكوى تشهير، تقدمت بها ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيال، التي تتهم الرئيس الامريكي دونالد ترامب بانه شوه سمعتها. وقضت المحكمة على الممثلة بأن تدفع نفقات محامي الرئيس ترامب في هذه القضية، والتي ستحدد لاحقا.
محكمة ترفض شكوى تشهير تقدمت بها ممثلة أفلام إباحية ضد ترامب
محكمة ترفض شكوى تشهير تقدمت بها ممثلة أفلام إباحية ضد ترامب
وتؤكد ستورمي التي تصر على أنها كانت على ارتباط بدونالد ترامب بين سنتي 2006 و2007 أن شخصا مجهولا تعرض لها في مرآب للسيارات في لاس فيغاس، وهددها بخطف ابنتها، إذا أثارت ستورمي علاقتها بترامب علنا.
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وكانت الممثلة أخرجت صورة مصممة عن طريق الروبوت للرجل مجهول الهوية الذي هددها، ما جعل دونالد ترامب يتندر في إحدى تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي توتير، بأن الرجل الذي ظهر بعد سنين طويلة ليس له وجود فعلي، وهو ما اعتبرته ستورمي خداعا تاما، وتشويها لسمعتها أمام 50 مليون مشترك في صفحة دونالد ترامب على تويتر.
أما القاضي جيمس أوتيرو في محكمة لوس أنجلس فإن رد ترامب كان مجرد تعبير لفظي، وليس تقييما يستهدف بصورة خاصة ستيفاني كليفورد (الإسم الحقيقي لدانيال ستورمي)، واعتبر القاضي أن التعليق يأتي في إطار حرية التعبير التي ينص عليها الدستور الأمريكي.
وفيما هلل تشالز هاردر وهو محامي ترامب بما اعتبره انتصارا كبيرا، رد مايكل أفيناتي وهو محامي ستورمي بأنه سيتقدم ليستأنف الحكم، الذي لن يؤثر في إجراءات أخرى مختلفة أمام المحكمة ذاتها، ومنها منازعة الممثلة لاتفاق سري عقدته مع ترامب لإسكاتها، بعدم الحديث عن العلاقة الرابطة بينهما، مقابل مبلغ مالي قدره 130 ألف دولار، وكان ترامب حينها متزوجا بميلانيا.
وكان مايكل كوهين المحامي السابق لترامب اعترف أمام قضاء نيويورك بأنه حول المبلغ المشار إليه إلى ستورمي دانيال، أما ترامب فقد أقر بأنه سدد ذلك المبلغ إلى محاميه السابق، قبيل انتخابه في البيت الأبيض سنة 2016، دون أن يقدم مزيدا من التوضيحات.