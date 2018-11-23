بدون تعليق الأسبوع: من القط الحكومي مرورا بالحوت ضحية البلاستيك إلى مهرجان البالونات السنوي

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مراكش- المغرب: هل شاهدتم من قبل مباراة Footgolf؟

هل جربتم سابقا رياضة الـ Footgolf؟ أو ما يمكن شرحه برياضة المنافسة على ملعب الغولف بواسطة كرة قدم.

في هذه الرياضة يتنافس مجموعة من اللاعبين على إدخال كرة قدم في حفرة موجودة في ملعب بتضاريس مختلفة، من منخفضات ومرتفعات وما شابهها من عوائق، تماما كما هو موجود في رياضة الغولف.

في هذا الموسم، فاز اللاعب سيدريك بونوت في المباراة النهائية، ليحصل على اللقب لعام 2018، في مباراة أقيمت في ملعب مونتغومري للغولف في مراكش يوم الأحد 18 نوفمبر.

لندن- المملكة المتحدة : الشرطة في خدمة القط لاري أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية

شوهد القط لاري في شارع 10 دوانينغ ستريت، وهو ينتظر على عتبة المبنى الرسمي، إلى أن فتح له شرطي الباب، في هذا اليوم من اجتماع أعضاء الحكومة البريطانية، الذي جرى فيه التصويت على قانون المالية مرات عدة، والاجتماع يعد الأول منذ مغادرة وزيرين الحكومة على خلفية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وقد انتشر هذا الفيديو على موقع تويتر، حيث علق أحد مستعملي الموقع بالقول: "إن انتظار القط لاري أمام الباب وطرافته، أهم كثيرا من نتيجة تصويت أعضاء الحكومة"، فيما قال آخر: "أصبح القط لاري وزيرا الآن". والقط لاري له مهنة في مقر رئاسة الوزراء، ووظيفته صيد الفئران.

إندونيسيا: العثور على مخلفات للبلاستيك في معدة حوت نافق

قال مسؤولون في متنزه وطني بإندونيسيا يوم الثلاثاء إنهم عثروا على نحو ستة كيلوغرامات من مخلفات البلاستيك من بينها 115 كوبا في معدة حوت نافق من فصيلة العنبر.

وقال متنزه واكاتوبي الوطني في بيان إن السلطات عثرت على الحوت الذي يبلغ طوله 9.5 متر في مياه قريبة من جزيرة كابوتا وهي جزء من المتنزه الذي يقع جنوب شرقي سولاويسي.

ويشتهر المتنزه بين الغواصين بسبب الشعاب المرجانية الممتدة على مساحة كبيرة فيه وتنوع الحياة البحرية.

ولم يتبين سبب نفوق الحوت لكن مسؤولي الحديقة عثروا على زجاجات وأكياس وأحذية من البلاستيك وحقيبة بها أكثر من ألف قطعة خيط في معدة الحوت.

ميمانمار: وجه الرئيس يحل ضيفا على مهرجان البالونات السنوي

تشهد مدينة تونغيي الجبلية الهادئة سنوياً، أحد أكثر المهرجانات غير الاعتيادية في العالم.

حيث يجتمع عشرات الآلاف من الناس في مهرجان "تونغيي بالون" السنوي، الذي يضم بالونات الهواء الساخن المزينة والمزخرفة، مع ألعاب نارية متتالية تضيء سماء وليل المدينة.

وإحدى تصميمات هذا العام بالون يضم وجه رئيس ميانمار ساو شوي ثايك، جنباً إلى جنب مع صورة المعابد الأثرية.