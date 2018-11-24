السويد: تكريم 3 ناشطين سعوديين قيد الاعتقال بينهم وليد أبو الخير ومحمد فهد القحطاني

حصل ثلاثة ناشطين سعوديين إلى جانب ناشطي مكافحة الفساد على جوائز تكريمية من مؤسسة Right Livelihood السويدية وهي جوائز سنوية تنافس جوائز نوبل.

ويقضي هؤلاء الناشطون وهم أعضاء مؤسسون للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية المحظورة عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات و11 سنة على التوالي، بينما حكم على وليد أبو الخير بالسجن 15 سنة عام 2014، وهو معروف بالدفاع عن نشطاء مثل المدون المسجون رائف بدوي.

النشطاء الثلاثة الحاصلون على التكريم الذي نُظم الجمعة هم عبد الله الحميد، والمحامي وليد أبو الخير، ومحمد فهد القحطاني، وهم معتقلون في المملكة العربية السعودية ، لمطالبتهم بإجراء إصلاحات في المملكة.

وطالبت المؤسسة المنظمة المملكة بالكف عن ملاحقة النشطاء، وقال رئيس المؤسسة أولي فون أويكسكول بأن هؤلاء تصرفوا بطرق سلمية.

وقد تسلّم الجائزة نجل عمر محمد فهد القحطاني نيابة عن والده، والناشط الحقوقي السعودي في لندن يحيى عسيري، والذي قال:"إنهم يلهمون ويشجعون كثيرين على السير على خطاهم"، وحث السلطات السعودية على الإفراج عنهم.

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يذكر أن هذه الجائزة أنشئت عام 1980 وهي جوائز سنوية لتكريم الجهود التي لم يتم تقديرها من قبل جوائز نوبل.

كما تم منح محامييْن من غواتيمالا جائزة شرفية لجهودهما في مكافحة الفساد، حيث حصل النائب العام ثيلما ألدانا والمحقق إيفان فيلسكويز على جائزة لفضحهما ممارسات سوء استخدام السلطة والتحقيق بالفساد.

كما حصل المزارع ياكوبا ساوادوغو من بوركينا فاسو، والمهندس الزراعي الأسترالي توني رينودو على جائزة لجهودهما في مكافحة التصحر في منطقة الساحل في افريقيا.

وسيحصل المكرّمون على مبالغ مالية تتراوح بين 290 ألفا و340 ألف دولار أمريكي.