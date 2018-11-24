البحرين: إنطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط دعوة المعارضة للمقاطعة

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين صباح السبت للتصويت في الانتخابات البرلمانية التي من المنتظر أن يصوت خلالها حوالي 360 الف ناخب مسجل.

وقالت الحكومة إن 506 مرشحين يخوضون الانتخابات، مع مشاركة أكبر عدد من المرشحات، فيما يسعى 23 فقط من أصل 40 من أعضاء مجلس النواب إلى إعادة انتخابهم هذا العام في البرلمان الذي لا يتمتع سوى بسلطات محدودة. وتتوقع نسبة إقبال أكبر على التصويت مقارنة بعام 2014 حينما بلغت النسبة 53 في المئة عندما قاطعت جماعات المعارضة الانتخابات.

ودعا نشطاء إلى مقاطعة الانتخابات التي قالوا إنها مجرد "مسرحية"، مما أثار الشكوك في مصداقية الانتخابات. وتقول الحكومة إن الانتخابات ديمقراطية. وأحكمت عائلة آل خليفة السنية الحاكمة في البحرين السيطرة على المعارضة منذ أن قامت المعارضة الشيعية بانتفاضة فاشلة في عام 2011. وأرسلت السعودية قوات للمساعدة في سحق الاضطرابات في مؤشر على القلق من أن أي تنازل تقدمه البحرين لتقاسم السلطة قد يلهم الأقلية الشيعية لديها.

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وتعتبر الرياض الدولة الجزيرة المجاورة، التي لا تمتلك ثروة نفطية هائلة مثل دول الخليج الأخرى، حليفة مهمة في حروبها بالوكالة مع إيران في الشرق الأوسط.

وحلت البحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي، جماعات المعارضة الرئيسية ومنعت أعضاءها من خوض الانتخابات وحاكمت عشرات الأشخاص، وصفتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بالنشطاء، في محاكمات جماعية.