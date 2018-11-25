بعد إعلان زواجه.. جاستن بيبر يقول أحاول الاقتداء بالسيد المسيح

احتفل مغني البوب الشهير جاستن بيبر بأول عيد شكر بعد زواجه من عارضة الأزياء هايلي بالدوين قائلا إن "الحب ليس سهلا دائما" وإنه يحاول السير على خطى السيد المسيح بالتحلي بالصبر ونكران الذات.

رويترز

وأضاف المغني الكندي البالغ من العمر 24 عاما لمتابعيه على موقع إنستغرام، وعددهم 102 مليون متابع، إن هذه هي المرة الأولى التي يقيم فيها مأدبة بمناسبة عيد الشكر.

وكتب بيبر الذي تزوج بالدوين في مراسم مدنية أحاطت بها السرية في سبتمبر /أيلول يقول "أول عيد شكر لي كرجل متزوج وأول مرة يحل الآخرون ضيوفا علي بمناسبة عيد الشكر".

وأضاف بيبر يوم الجمعة "العلاقات العاطفية صعبة والحب ليس سهلا دائما لكن المسيح أرشدني. إنني أتعلم في كل يوم وأحاول أن أصبح مثله صبورا وحنونا وناكرا لذاتي".