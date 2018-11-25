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بعد إعلان زواجه.. جاستن بيبر يقول أحاول الاقتداء بالسيد المسيح

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بعد إعلان زواجه.. جاستن بيبر يقول أحاول الاقتداء بالسيد المسيح

بعد إعلان زواجه.. جاستن بيبر يقول أحاول الاقتداء بالسيد المسيح
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(Reuters)
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احتفل مغني البوب الشهير جاستن بيبر بأول عيد شكر بعد زواجه من عارضة الأزياء هايلي بالدوين قائلا إن "الحب ليس سهلا دائما" وإنه يحاول السير على خطى السيد المسيح بالتحلي بالصبر ونكران الذات.

رويترز

وأضاف المغني الكندي البالغ من العمر 24 عاما لمتابعيه على موقع إنستغرام، وعددهم 102 مليون متابع، إن هذه هي المرة الأولى التي يقيم فيها مأدبة بمناسبة عيد الشكر.

وكتب بيبر الذي تزوج بالدوين في مراسم مدنية أحاطت بها السرية في سبتمبر /أيلول يقول "أول عيد شكر لي كرجل متزوج وأول مرة يحل الآخرون ضيوفا علي بمناسبة عيد الشكر".

وأضاف بيبر يوم الجمعة "العلاقات العاطفية صعبة والحب ليس سهلا دائما لكن المسيح أرشدني. إنني أتعلم في كل يوم وأحاول أن أصبح مثله صبورا وحنونا وناكرا لذاتي".

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كان بيبر، الذي ذاع صيته وهو فتى وسيم في سن الخامسة عشرة، وبالدوين قد أكدا لأول مرة زواجها في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي عندما أشار بيبر إليها قائلا "زوجتي" كما غيرت بالدوين اسمها على إنستغرام إلى هايلي بيبر.

وأكملت بالدوين عامها الثاني والعشرين يوم الخميس واحتفلت والدة بيبر بالمناسبة عبر إنستغرام بنشر فيديو لابنها وهو يغني لزوجته ويقدم لها كعكة عيد ميلادها.