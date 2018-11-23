فرنسيون يدعون لاستبدال "بلاك فرايداي" بـ "غرين فرايداي"

"قاوم ، لا تستسلم لهذه الحمى الإستهلاكية"، رسائل قصيرة ، مختلفة ومتنوعة أرسلت لمدة أسبوع من مواقع ومحال تجارية ، واعدة بتخفيضات تصل الى ، 50 و 70 بالمئة بمناسبة يوم " بلاك فرايدي" (Black Friday) ، الفكرة والتي تم استيرادها من الولايات المتحدة، والتي من المقرر البدء بها بعد عيد الشكر في فرنسا قد تكون الإستفادة منها ضعف ما كانت في السنوات الماضية، ومن المقدر أن واحدا من ضمن كل شخصين في فرنسا يعتزم الاستفادة منها، لا سيما لشراء هدايا عيد الميلاد مسبقا.

وقارن الإتحاد الأسعار السابقة والأسعار التي ستعرض بها القطع بعد الخصم، كي لا يقع المواطنين بعمليات غش من قبل المحال التجارية، وطالب المواطنين بالحذر من التخفيضات الكاذبة.