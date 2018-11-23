شاهد: "أمازون" إسبانيا تضرب عن العمل في بلاك فرايدي

أضرب عاملون في شركة أمازون عن العمل، احتجاجاً على ما قالوا إنه "ظروف العمل غير العادلة"، في خطوة تهدف إلى عرقلة العمليات في "الجمعة السوداء" أحلك وأصعب الأيام وأكثرها ضغطاً.

وطالب الموظفون في منشأة سان فرناندو دي هيناريس قرب مدريد بتحسين الأجور وظروف العمل لشهور سبقت، وقاموا بالفعل بتنفيذ العديد من الإضرابات هذا العام.

وقالت أمازون إن نحو 90 في المئة من العمال في مستودع للوجستيات في سان فرناندو دي هيناريس انضموا الى الإضراب يوم الجمعة.

ولم يبق إلا شخصان فقط في منطقة التحميل، حسب المتحدث باسم الأمازون دوغلاس هاربر.

ويعمل ضمن المركز، الذي افتتح في عام 2012، نحو 2000 شخص على عقود ثابتة ومؤقتة، وغدا المركز الذي يعد طلبيات للزبائن في اسبانيا ودول أوروبية اخرى في حالة توقف تام عن العمل حيث لا تدخل الشاحنات ولا تغادر. حسب ما نقل المضربون.

لكن في بيان مواز، قالت أمازون إن "غالبية العمال في نوبة الصباح"، كانت تعمل وتجهز الأوامر.

وأن الشركة حولت شحنات البضائع إلى مستودعاتها الـ 22 الأخرى في البلاد.

وكانت بلغت القيمة السوقية لشركة "أمازون" أكثر من تريليون دولار العام الفائت.

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أحد العمال المضربين اتهم أمازون بـ "دفع الأشياء إلى أقصى الحدود".

وقال فرانسيسكو هيرفياس: "لديهم قوانينهم الخاصة، ويعتقدون أنهم لأن لديهم المال لديهم قانون خاص بهم".

فيما ذكرت أمازون في بيانها أن الموظفين لديهم "راتب تنافسي ومجموعة كاملة من المزايا وبرامج تدريبية مبتكرة".

من المقرر أن تحدث الإضرابات في يومي 23 و 24 تشرين ثاني (نوفمبر)، بالإضافة إلى 7 و 9 و 15 و 30 و 3 و 4 كانون الثاني (يناير)، وكلها أيام عبء عمل مرتفع عند الشركة حسبما أعلن المضربون.