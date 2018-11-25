شاهد: 4 أشبال يحصلون على أسمائهم في حفل علني

أماري ونيالا وسيمبا وتاغو، أربعة أشبال بيضاء نادرة، ولدت في حديقة حيوان ماغيبرغ في ألمانيا، شهر يوليو الماضي، إلا أنها حصلت على هذه الأسماء يوم السبت 24 نوفمبر، في حفل مفتوح للزوار.