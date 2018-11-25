جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي يختلفون مع ترامب بشأن خاشقجي

رفض عدد من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأحد مساندة الرئيس دونالد ترامب للسعودية بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وقال بعض المشرعين من حزبه إن على الكونجرس أن يتخذ إجراء إضافيا.

كان ترامب تعهد الأسبوع الماضي بأن يظل "شريكا راسخا" للسعودية، وقال إنه لم يتضح ما إذا كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يعلم بخطة قتل خاشقجي الشهر الماضي في القنصلية السعودية في اسطنبول.