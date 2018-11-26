شاهد: تنين "ينفث نفايات البلاستيك" أمام مبنى المفوضية الأوروبية

بطول ثلاثة أمتار، في منثطقة المؤسسات الأوروبية في العاصمة بروكسل، يقف تنين برتقالي اللون وقد فتح جناحيه عن آخرهما، وينفث من فمه مخلفات من البلاستيك بدل "النار" على ما تقول الأسطورة

الهدف من وجود هذا التنين هو محاولة من أولئك الذي يسعون إلى إخطار الاتحاد الأوروبي بخطورة مشكلة التلوث بالبلاستيك.

ومن المقرر أن تجتمع المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، في وقت لاحق من الأسبوع المقبل، للتفاوض على قوانين جديدة لخفض المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

ويتساءل النشطاء: هل ستتبع الحكومات الوطنية المفوضية والبرلمان الأوروبيان في قتل التنين، أم أنها ستنحني أمام ضغط صنّاع البلاستيك؟

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