بِتكوين تواصل تراجعها مع استئناف البيع في العملات المشفرة

واصلت بِتكوين تراجعها لتسجل 3843 دولارا بخسائر تتجاوز الخمسة بالمئة عن أعلى مستويات يوم الاثنين بفعل تجدد عمليات البيع في العملات المشفرة عموما.

وشهدت العملات المشفرة الأخرى انخفاضات حادة أيضا، حيث نزلت عملة منصة إيثريوم 1.6 بالمئة وعملة ريبل إكس.آر.بي بمقدار مماثل في خسائر تحركها حالة المعنويات بدرجة كبيرة.

وبلغ أحدث سعر لعملة بِتكوين 3880 دولارا لتظل فوق أدنى مستوى للعام 2018 الذي سجلته الأسبوع الماضي. وأفضى بيع واسع النطاق في العملات الرقمية إلى فقد أشهر عملة مشفرة في العالم ثلاثة أرباع قيمتها هذا العام.