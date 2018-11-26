"اختر الحب".. جمعية خيرية بريطانية تطلق حملة لمساعدة اللاجئين

بمناسبة أعياد الميلاد، افتتح متجر "اختر الحب"، الذي تديره جمعية "ساعد اللاجئين" الخيرية، في العاصمة البريطانية لندن، والذي يتيح لزبائنه شراء سلع مثل الطعام والملابس وأدوات التعليم لتوزيعها على الاجئين في مختلف أنحاء العالم.

وكان العام الماضي شهد النسخة الأولى للمتجر حين جمع أكثر من 750 ألف جنيه استرليني (960 ألف دولار أمريكي، 845 ألف يورو)، مخصصة للاجئين في العالم، وتأمل الرئيس التنفيذي للجمعية الخيرية جوزي نوغتون أن تتمكن جمعيتها من جمع مبلغ أكبر في هذا العام خاصة في ظل تفاقم أزمة المهاجرين في الأمريكيتين.

وقالت: "لدينا متجر في لندن هذا العام، ولدينا متجر آخر في نيويورك"، مضيفة: "سنقوم بدعم المنظمات العاملة مع الأشخاص الذين يهاجرون عبر أمريكا الوسطى وعبر الحدود المكسيكية".