إيكيا ستفتتح أكبر متاجرها في العالم بالفلبين عام 2020

وقال كرستيان روجكاجاير رئيس إيكيا في جنوب شرق آسيا:"لقد بنينا أكبر متجر إيكيا في العالم، لا أعتقد أن أحدا قد يفتتح متجرا أكبر منه".

في العام 2020 سيفتتح إيكيا في الفلبين متجره على مساحة 700 ألف قدم مربع، ليكون المتجر الأكبر التابع للعلامة التجارية السويدية، خارج البلد.

وجيري العمل على بناء متجر مانيلا بالشراكة مع مطور العلاقات الفلبيني SM برايم، الذي كان قد بنى مركز آسيا التجاري في مدينة باساي سيتي، حيث سيقام إيكيا، بالإضافة إلى منطقة بيع بالتجزئة على مستويين مع كافيتيريا تستوعب 1000 شخص في نفس الوقت، وسيتمتع المجمع بمساحة تخزين كبيرة للتعامل مع طلبات الزبائن الإلكترونية، ومركز اتصال متكامل، وسيكلف المشروع 134 مليون دولار.

وجاري العمل على هذا المشروع منذ عامين تقريبا، خاصة وأن إيكيا ترغب دائما بمعرفة نمط حياة مجتمعات الدول التي ستفتتح فيها متاجرها قبل الدخول إلى الأسواق الجديدة، بحسب موقع esquiremag.

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ولطالما تعامل الفلبينيون مع طلباتهم من إيكيا من خلال مواقع الكترونية للسلع من علامة إيكيا المتواجدة في دول قريبة مثل هونغ كونغ أو كوريا الجنوبية، من خلال موقع لازادا المملوكة لعملاق التجارة الإلكترونية ALIBABA.

ومن المتوقع أن تحقق إيكيا مكاسب من هذه الخطوة، بسبب الطبقة الوسطى الكبيرة في الفلبين، والتطور العقاري الحاصل بالبلد، الذي يبلغ عدد سكانه 100 مليون نسمة، ومتوسط دخل الفرد فيه 3700 دولار.

وتشتهر إيكيا بمتاجرها الضخمة، وتبلغ مساحة المتجر الرئيسي في ستوكهولم حوالي 680 ألف قدم مربع، وفي سيول حوالي 635 ألف قدم مربع.

وفي العام 2018 افتتحت إيكيا 19 متجرا جديدا، من ضمنها متجران في الهند ولاتفيا، ويبلغ حجم المتجر في حيدر أباد الهندية 499 ألف قدم مربع، أما في لاتفيا فتبلغ مساحته 370 قدم مربع، وبالمجمل فلإيكيا 400 متجر في أنحاء العالم.

ولم يوضح فريق جنوب شرق آسيا كيفية العمل على توطين منتجات هذه العلامة التجارية، كما هو حاصل في إيكيا حيدر أباد على سبيل المثال، حيث يقدم المتجر وجبة البرياني الهندية في مطعمه.

وفي العام 2020 سيتم افتتاح متاجر أخرى في تشيلي وبيرو وكولومبيا، ومتجرا في طوكيو.