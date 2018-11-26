الشرطة الأمريكية تصد مئات المهاجرين وتغلق معبرا حدوديا مع المكسيك مؤقتا

حاول 500 مهاجر من أمريكا الوسطى دون جدوى اجتياز الحدود الأمريكية في تيخوانا شمال غربي المكسيك، وقد صدتهم قوات حفظ النظام الأمريكية عند منطقة سان دييغو الحدودية في كاليفورنيا، وأغلقت الحدود ساعات عدة قبل أن يتم إعادة فتحها من جديد آخر النهار.

وقد حاول المهاجرون ومن بينهم نساء وأطفال، يشاركون في مظاهرة سلمية قرب الحدود، دخول الولايات المتحدة عنوة طلبا للجوء، قائلين إنهم مستعدون لأن يضحوا بحايتهم من أجل اجتياز الحدود. وكان هؤلاء المهاجرون قطعوا خلال أكثر من شهر أكثر من 4 آلاف كلم، هربا من الفقر في هندوراس.