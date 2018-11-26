وزيرة بلجيكية تدعو لإنشاء مراكز لاستقبال ضحايا العنف الجنسي في كل مقاطعات البلاد

وتأتي دعوة دمير بعد عام من إنشاء ثلاثة مراكز من هذا النوع في خنت ولييج وبروكسل.

ومنذ ذلك الحين، عالجت المراكز ما يقرب من 1000 حالة عبر تقديم المساعدة لهم، بما في ذلك الإرشاد النفسي وفحص الطب الشرعي وتقديم المشورة بشأن تقديم شكوى جنائية.

واستقبل مركز بروكسل في مستشفى سانت بيير 462 زائرا، وخنت 248 ولييج 220.

وعلى اعتباره عاما تجريبيا، كان من المتوقع أن تستقبل المراكز 600 ضحية، استنادا إلى عدد الشكاوى المسجلة من قبل الشرطة والمستشفيات في السنوات السابقة.

فيما أوضحت الوزيرة أن العدد وصل إلى 1000، ما يستدعي افتتاح مراكز أخرى في البلاد.

3400 شكوى

وعام 2017، سجلّت الشرطة 3400 شكوى اغتصاب، وهو ما يعني أن المراكز الثلاثة شهدت أقل من ثلث جميع الحالات.

وفيما هناك 90 في المئة من الضحايا من النساء، فإن 29 في المئة منهن دون سن الـ18، وأصغرهن 11 عاما فقط.

أما بالنسبة للتهم، فسجلت المراكز ما نسبته 63 في المئة حالات اغتصاب، و4 في المئة ضحايا محاولة اغتصاب.

وتقدم أكثر من ثلثي الضحايا بشكوى إلى الشرطة، أي بنسبة 27٪ نتيجة نصيحة قدمتها المراكز.

كما يخضع ستة من أصل عشرة زائرين لهذه المراكز لفحص طبي شرعي، يتم الاحتفاظ بنتائجه لمدة عام.

حاجة ملحة

وقالت الوزير لوسائل إعلام محلية: "إن مراكز الرعاية الخاصة بالعنف الجنسي هي استجابة للحاجة الملحة لتقديم دعم أفضل للضحايا".

وأضافت: "ليس جسديا ونفسيا فقط، ولكن أيضا من خلال التأسيس للمتابعة القضائية الأفضل بعد جرائم العنف الجنسي".

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وحول مقترحها، قالت ديمير: "أود أن يكون هذا الأمر على المستوى الوطني، بحيث يكون هناك مركز واحد على الأقل في كل مقاطعة. وهذا يتطلب ميزانية، لذلك أعتزم التوجه في هذه المسألة إلى مجلس الوزراء في العام الجديد لتلقي الدعم".