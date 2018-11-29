يواجه الوزير النرويجي السابق سفين لودفيغسن اتهامات بالاستغلال الجنسي لثلاث طالبي لجوء وذلك على امتداد ستة سنوات.
وزير نرويجي سابق يواجه اتهامات باستغلال طالبي لجوء جنسيا
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وزير نرويجي سابق يواجه اتهامات باستغلال طالبي لجوء جنسيا
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وأشار النائب العام تور بورغ في مؤتمر صحفي أنه تم التحفظ على الوزير المتهم وتم استجوابه في قضية استغلال جنسي ضد ثلاثة أشخاص، أحدهم يعاني من اضطرابات عقلية.
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وتشير لائحة الاتهام أن لودفيغسن قام باستغلال منصبه كعمدة المدينة لاستغلال طالبي اللجوء جنسيا وذلك بين سنوات 200 و2017 في منزله الخاص وفي الفنادق ومكتب عمله كعمدة لمدينة ترومسو في شمال النرويج.
وسبق أن تم اعتقال لودفيغسن لنفس التهمة بداية هذا العام قبل أن يُطلق سراحه بعد خمس أسابيع بسبب نقص الأدلة.