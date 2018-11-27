الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدغز يصل لندن عقب عفو الإمارات عنه بعد إدانته بالتجسس

قال مصور من رويترز إن طائرة تقل الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، الذي حصل على عفو في الإمارات بعد إدانته بالتجسس والحكم عليه بالسجن المؤبد، وصلت مطار هيثرو في لندن صباح اليوم الثلاثاء.

وأصدرت الإمارات عفوا عن هيدجز أمس الاثنين بعد عرض تسجيل مصور يظهر فيه وهو يعترف بأنه عضو بجهاز المخابرات البريطاني (إم.آي6). ونفت بريطانيا أنه جاسوس ورحبت بالعفو عنه.

وأصدرت الإمارات عفوا يوم الاثنين عن الأكاديمي وذلك بعد دقائق من بث تسجيل الفيديو يعترف فيه بأنه عضو في المخابرات البريطانية.

وصدر حكم على هيدغز البالغ من العمر 31 عاما، وهو طالب دكتوراه في جامعة درم، الأسبوع الماضي في خطوة وصفتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا بأنها مخيبة للآمال.

وتم القبض عليه في الخامس من مايو أيار بعد زيارة دراسية مدتها أسبوعين.

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