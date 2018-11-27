ولي العهد السعودي يصل إلى مصر ثالث محطة بجولته العربية

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، في ثالث زيارة خارج البلاد منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول الشهر الماضي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسسي في استقبال الأمير بن سلمان في مطار القاهرة، قادما من البحرين التي زارها بعد الإمارات العربية.

وتقول السلطات السعودية التي أقرت بمقتل الصحافي السعودي وتقطيع جثته داخل القنصلية، إن ولي العهد ليست له معرفة مسبقة بمقتل خاشقجي، فيما يقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عملية القتل صدرت من أعلى مستوى في القيادة السعودية، والأرجح أنها لم تصدر من الملك سلمان، ما يسلط الضوء في القضية على ولي العهد الشاب محمد، البالغ من العمر 33 سنة.

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