شاهد: تونسيون يعترضون على زيارة بن سلمان إلى بلادهم

تجمع عشرات التونسيين النشطاء في مجال حقوق الإنسان وسط العاصمة تونس، للتعبير عن رفضهم لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بلادهم هذا اليوم الثلاثاء.
ويأتي الاحتجاج على الزيارة على خلفية عدد من القضايا المتصلة بولي العهد السعودي، لعل أهمها مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول منذ نحو شهرين، وتدخل السعودية العسكري في اليمن. وقد امتدت التعليقات الرافضة للزيارة بأسلوب ساخر على موقع التواصل الاجتماعي أيضا.
كما تأتي زيارة الأمير بن سلمان ضمن جولة يزور خلالها عددا من الدول العربية، في أول رحلة له إلى الخارج بعد واقعة مقتل خاشقجي، التي أحدثت توترا بين العربية السعودية والغرب وشوهت صورتها في أنحاء العالم.
وقد دعت 13 جمعية مدنية وحقوقية إلى جانب نقابة الصحافيين التونسيين إلى التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، للتعبير عن رفض زيارة بن سلمان.
تتابعون على يورونيوز أيضا:
هيومن رايتس ووتش تطالب الأرجنتين بالتحقيق في دور بن سلمان بشأن خاشقجي واليمن
وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان يقدمان تقريرا لمجلس الشيوخ بشأن السعودية الأربعاء