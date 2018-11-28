شاهد: احتفال بمرور 200 عام على أشهر ترانيم عيد الميلاد المسيحية

جرى الاحتفال في كنيسة مدينة نيويورك بمرور قرنين، على تأليف واحدة من أشهر ترانيم عيد الميلاد المسيحية المعروفة "بالليلة الصامتة"، وهي أغنية ظهرت إلى الوجود سنة 1818، ويعتقد أنها أنشدت أول مرة في الولايات المتحدة، وأن قسا كان أول من نشر الترجمة الإنجليزية، للترنيمة النمساوية.

وأدت الأغنية عائلة مغنين كرول النمساوية، التي افتتحت حفل الترانيم بالأبيات الألمانية الأصلية، وتبعها مغنون أدوا الترنيمة بلغات عدة، من بينها الفرنسية والإسبانية والإنجليزية.

وتقول إحدى عناصر المجموعة المؤدية للأغنية إن الترنيمة تجد صدى لدى الناس، بسبب لحنها البسيط ومضمونها الصريح ولأنها نابعة من القلب.

ويقول منظمو الاحتفال إنهم يعتقدون أن الترنيمة قدمها أول مرة المغنون في عائلة رينر المتجولة سنة 1839 في كنيسة ترينيتي. وكانت الترنيمة صدرت كقطعة موسيقية سنة 1818، وقد ألف كلماتها القس جوزيف مور، ولحنها فرانس غروبر في أوبرندورف في أستراليا.

وفي العام 1859 ترجم قس من ترينيتي الأبيات الأولى إلى الإنجليزية، لتصبح أكثر أغنية مسجلة في العالم، واعتبرت جزءا من الإرث الثقافي النمساوي.

تتابعون على يورونيوز أيضا:

طائرة ليون إير الإندونيسية لم تكن مؤهلة للطيران قبل يوم من سقوطها

ترامب يلوح بإلغاء اجتماعه مع بوتين بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

شاهد: فيضانات في سيدني وحرائق في كوينزلاند