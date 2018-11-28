بعد زيارة بن سلمان.. قرض سعودي لتونس بقيمة نصف مليار دولار وبفائدة منخفضة

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قال مصدر لرويترز يوم الأربعاء إن السعودية ستمنح تونس قرضا بقمية 500 مليون دولار بفائدة منخفضة ضمن حزمة اتفاقيات اقتصادية سيتم الإعلان عنها خلال أيام بعد يوم واحد من زيارة قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتونس.