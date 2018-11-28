فيديو: مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يكرّم النجم العالمي رالف فاينس

في نسخته الأربعين، كرّم مهرجان القاهرة الدولي للسينما، اليوم، الثلاثاء، الممثل والمخرج البريطاني، رالف فاينس، وأهداه جائزة فاتن حمامة التقديرية عن عمله الأخير "الغراب الأبيض".

وفاينس هو مخرج "الغراب الأبيض" إذن، الذي تمّ عرضه في المهرجان، يوم أمس، الإثنين، بعد أن تعذّر وصول المخرج في الوقت المناسب. وكان عرض الشريط قد بدأ في الصالات الأوروبية في وقت سابق، بعد أن تمّ عرضه في لندن للمرة الأولى في الشهر الماضي.

ويتحدّث الشريط عن النجم وراقص الباليه الروسي رودولف نورييف الذي "انشق" عن الاتحاد السوفياتي وهرب إلى الغرب في العام 1961.

ويلعب فاينس دور مدرّب نورييف في الشريط ويتحدّث باللغة الروسية، والشريط، بحسب تعبير المخرج، محاولة لتقديم جردة لثمن القرار بترك الوطن حيث الحريات محدودة.

ومن بين هذه "الأثمان" يبرز سؤال الأسرة وعدم رؤية أفرادها مجدداً.

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فمن وجهة نظر فاينس، إن الأمر يبدو معقداً بعض الشيء: فالبلاد التي نولد فيها تحدّنا أحياناً عبر فرض الرقابة علينا، ولكنها في الوقت نفسه تجعلنا ما نحن عليه. فنحن نأخذ من ثقافة هذه البلاد.

وهذا قسم من الإشكالية التي طرحها المخرج البريطاني في الشريط.

الفن وكمّ الأفواه ومصر

يبدو فاينس حساساً تجاه النظرة التنميطية إلى الشعوب، وهو لم يخف ذلك عند وصوله إلى مهرجان القاهرة الدولي للسينما، حيث تحدث إلى الصحافة قائلاً "أتردد بقوة بالحكم على هذه الدول، لأن كلّ دولة تتطور بشكل مختلف".

وهو يقصد بذلك روسيا ومصر.

وفي ردّ له على سؤال حول إذا كانت مسألة "حدّ الحريات في مصر" قد أثرت على قراره بالمشاركة في المهرجان، قال فاينس إن "دوره كفنان يفرض عليه التواصل مع الثقافات الأخرى، أكانت تلك الثقافات روسية أم مصرية، وألا يقع في فخ الخطاب الحكومي".

ويؤمن فاينس بأن الثقافة والتواصل الثقافي ضروري، وأنه أيضاً من الضرورة بمكان ألا يلعب المثقف دور القاضي فيما يتعلق بقرارات إدارات الدول الأخرى وألا يطلق الأحكام يميناً ويساراً.

ويضيف "كل أولئك الذين يعملون في القطاع الثقافي والفني قادرون على تحاشي التجاذبات السياسية القائمة بين الدول أو الحكومات".