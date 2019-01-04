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تعرف على بعض الأعمال الأمريكية التي أصبحت ملكية عامة في 2019

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بقلم:  Euronews 
تعرف على بعض الأعمال الأمريكية التي أصبحت ملكية عامة في 2019
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آلاف الكتب ومئات الأفلام والقطع الموسيقية والصور وغيرها أصبحت ملكا للجميع في صباح يوم الثلاثاء الأول من يناير- كانون الثاني عام 2019.

بعد توقف دام 20 عاما تحولت مجموعة كبيرة جدا من الأعمال الفنية التي رأت النور في العام 1923 في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ملكية عامة، أي أنها جُردت من حقوق التأليف والنشر وأصبحت في متناول الناس، بدون قيود على استخدامها وإعادة توزيعها أو ربما تحويلها إلى أعمال فنية أخرى.

وجميع الأعمال الأمريكية تقريبا التي أنتجت عام 1922 أصبحت مشاعا في العام 1998، أي بعد 75 عاما من صناعتها، لكن قانونا صدر في الولايات المتحدة في نفس العام 1998 مدد فترة حماية حقوق تأليف ونشر الأعمال الأدبية والفنية (موسيقى وأفلام وصور فوتوغرافية ورسوم وكتب وغيرها) لتصبح 95 سنة، وهو ما يجعل أعمال عام 1923 مميزة، بالإضافة لكونها مجانية.

فيلم "السلامة آخراً" لهارولد لويد أنتج عام 1923 وأصبح في عام 2019 ملكية عامة

بعض الأعمال التي تحولت إلى ملكية عامة في عام 2019

  • فيلم الوصايا العشر The Ten Commandments للمخرج سيسيل بي ديميل (نسخة 1923 بالأبيض والأسود).

  • فيلم الحاج The Pilgrim لشارلي شابلن.

  • فيلم ضيافتنا Our Hospitality لباستر كيتون.

  • كتاب "الأنا والهو" The Ego and the Id لسيغموند فرويد.

  • كتاب "النبي" The Prophet لجبران خليل جبران.

  • لوحات للرسام الاسباني بابلو بيكاسو مثل "باولو على الحمار" و "مزامير الناي".

    • ويعني إعادة تفعيل الملكية العامة في الولايات المتحدة الأمريكية أن إنتاجات شهيرة مثل شخصية ميكي ماوس وأفلامه الأولى سوف تفقد حقوق ملكيتها أيضا في القريب العاجل (في عام 2024) وسوف يصبح بإمكان الجميع أن يرسموا فأر الكرتون المميز دون دفع مبالغ مالية ضخمة أو التعرض لملاحقات قانونية من قبل شركة ديزني.

    لوحة "تايمز سكوير" للفنانة الأمريكية زيلدا فيتزجيرالد أصبحت ملكية عامة في الولايات المتحدة وأوروبا

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