شتاء قارس وثلوج كثيفة تحاصر المهاجرين في البوسنة

حاصرت ثلوج الشتاء القارس في البوسنة المهاجرين غير الشرعيين من كل جانب، في مخيم بوريتشي في مدينة بيهاتش. وكان المهاجرون تدفقوا على شمال غرب البلاد قرب حدود كرواتيا العضو في الاتحاد الاوروبي، حيث يأملون في أن يجدوا حياة أفضل في الغرب. ولكن البوسنة تجد صعوبة للاستجابة لاحتياجات المهاجرين في ظل أوضاع اقتصادية هشة حيث تتعافى شيئا فشيئا من الحرب التي عانت منها في الفترة الممتدة بين 1992 و1995، وقدمت المنظمات الإنسانية مساعدات ولكنها ليست كافية. ويقضي المهاجرون أسابيع عدة وربما أشهرا في البوسنة، قبل الانتقال إلى كرواتيا أملا في الوصول إلى دول أكثر ثراء.