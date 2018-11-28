روسيا ستجهز القرم بالمزيد من صواريخ إس-400 الدفاعية

وتنشر روسيا باستمرار العتاد العسكري الجديد في القرم منذ أن ضمتها من أوكرانيا عام 2014. وجاء إعلان روسيا نشر الصواريخ في الوقت الذي تتبادل فيه الاتهامات مع كييف بشأن مواجهة يوم الأحد.

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها يوم الأربعاء إن موسكو ستنشر أنظمة صواريخ أرض جو جديدة من طراز إس-400 في شبه جزيرة القرم قريبا.

قال مراسل لرويترز في القرم إن سفينة تابعة للبحرية الروسية، هي كاسحة الألغام (فايس-أدميرال زاخارين)، تتحرك من البحر الأسود تجاه بحر آزوف اليوم الأربعاء. ويشهد بحر آزوف، الذي تستخدمه كل من روسيا وأوكرانيا، توترات كبيرة منذ واقعة الأحد.

وأعلنت أوكرانيا الأحكام العرفية في بعض أجزاء البلاد بعد الاستيلاء على سفنها قائلة إنها تخشى من غزو روسي محتمل.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن فاديم استافييف المتحدث باسم المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية قوله إن كتيبة من صواريخ إس-400 ستنقل إلى القرم قريبا وتصبح جاهزة للاستخدام بحلول نهاية العام.

ويرجح أن يكون نشر الصواريخ مخطط له منذ فترة طويلة لكن توقيت الإعلان عنه بدا أنه يهدف إلى توجيه رسالة لأوكرانيا والغرب مفادها أن روسيا جادة في الدفاع عما تعتبرها اراضيها ومياهها.

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