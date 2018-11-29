بسبب "بريكست".. معدل هجرة مواطني الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا عند أدنى مستوياته منذ 6 أعوام

وانخفض عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين ينتقلون إلى بريطانيا، باستثناء المغادرين، إلى 74 ألفا خلال هذه الفترة، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2012.

وبدأ هذا الانخفاض في الأعداد بشكل ملحوظ منذ أن اختار الناخبون، الذين تحركهم الرغبة في الحد من الهجرة، مغادرة الكتلة في استفتاء "بريكست".

كما انخفض بنسبة 28٪ مقارنة بالعام حتى تموز/يونيو 2017، حسبما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية.

نقص في جميع المهن

وقال ماثيو فيل، كبير مسؤولي السياسة البريطانية في اتحاد الصناعة البريطاني: "تبرز هذه الإحصائيات الأخيرة الانخفاض المستمر لمهاجري الاتحاد الأوروبي، وسط النقص المتزايد في جميع المهن في المملكة المتحدة".

كما أظهرت تحليلات لمختلف سيناريوهات بريكست، نشرتها الحكومة يوم الأربعاء، أن الخسائر في النمو الاقتصادي ستسوء بشكل ملحوظ إذا هبط معدل هجرة مواطني الاتحاد الأوروبي إلى الصفر.

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وتظهر الأرقام أيضا انخفاضا في هجرة مواطني دول أوروبا الشرقية الثمانية التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004 ، حيث انتقل مئات الآلاف من مواطنيها إلى بريطانيا على مدار العقد الماضي.

ومع ذلك، استمر عشرات الآلاف المهاجرين من مواطني اثنتين من أفقر دول الاتحاد الأوروبي، وهما رومانيا وبلغاريا، منذ عام 2014، بالتوافد على المملكة المتحدة.