أي حال للاقتصاد البريطاني في ظل "بريكست"؟

حجم النص Aa Aa

يدعي تقرير صادر عن وزارة الخزانة البريطانية أن التأثير الاقتصادي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بدون اتفاق" قد يكلف الاقتصاد البريطاني 150 مليار جنيه استرليني (191 مليار دولار أمريكي) في السنة. بالمقابل، فإن الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، يكلف حوالي 40 مليار جنيه استرليني (51 مليار دولار أمريكى). وفي سيناريو يستند إلى اتفاق "بريكست" الذي أعلنت عنه ماي في شهر تموز/يوليو، بدلا من اتفاق يوم الأحد الماضي، فإن الناتج القومي سيكون أقل بنسبة 2.1 في المائة خلال ما يزيد عن 15 عاما بقليل، مما لو بقيت بريطانيا في التكتل، بحسب الحكومة، أما إذا لم يكن هناك اتفاق، فسيكون أقل بنسبة 7.7 في المئة. سوف ينمو الاقتصاد وبهذا الشأن، يقول فيليب هاموند، وزير المالية البريطاني: "سوف ينمو اقتصاد المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي، وسيستمر في النمو بسبب قوته الأساسية في صناعة التكنولوجيا القوية جدا، وقطاع خدماتنا المهم جدا وشركاتنا العالمية".

ويضيف: "كل هذه الأشياء ستحافظ على نمو الاقتصاد البريطاني، ولكن سيكون الاقتصاد في أي من هذه السيناريوهات أقل بقليل مما لو كنا بقينا داخل الاتحاد الأوروبي".