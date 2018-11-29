دخل نساء أمريكا نصف دخل الرجال تقريبا

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أظهرت دراسة جديدة أن النساء في الولايات المتحدة حصلن على نصف دخل الرجال تقريبا على مدى 15 عاما، مع الأخذ في الحسبان فترات الانقطاع عن العمل من أجل الاعتناء بالأسرة أو الأطفال، لتخلص الدراسة إلى أن فجوة الأجور بين الجنسين أكبر بكثير مما كان مفترضا. وفي تقرير صدر يوم الأربعاء بناء على دراسة أجريت خلال الفترة من عام 2001 حتى عام 2015، قال معهد أبحاث سياسات المرأة ومقره واشنطن، إن دخل النساء يقل عما يجنيه الرجال بنسبة 51% شاملا الوقت الذي يقضينه دون دخل.

تتابعون على يورونيوز أيضا: تقرير: أن تكون ذا بشرة سمراء في أوروبا فهذا يعني "العنصرية والسكن السيء والوظيفة السيئة" غالبا سالومي زورابيشفيلي أول رئيسة في تاريخ جورجيا وقالت هايدي هارتمان، رئيسة المعهد والتي شاركت في إعداد الدراسة، في بيان: "تناولت كتابات كثيرة النقاش بشأن ما إذا كان القياس الشائع الاستشهاد به للفجوة بين الأجور، وهو أن المرأة تجني 80 سنتا مقابل كل دولار يجنيه الرجل، فيه مبالغة بسبب الاختلافات المهنية أو ما يعرف ’بخيارات المرأة... لكن تحليلنا يجد أننا قللنا حقا من حجم عدم المساواة في الأجر في سوق العمل".