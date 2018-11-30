شاهد: تظاهرات في بوينس آيرس تنديداً بقمة مجموعة العشرين

تحولت العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس التي يملؤها الضجيج في العادة إلى ما يشبه مدينة أشباح مع توافد قادة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين لعقد قمتهم.
وأعلنت الحكومة عن عطلة تبدأ اليوم الجمعة (30 نوفمبر تشرين الثاني) كما أغلقت الحي التجاري الرئيسي في العاصمة في الوقت الذي تم فيه تشديد إجراءات الأمن استعدادا لعقد القمة.
في الوقت نفسه، بدأ عدد من مناهضي العولمة والرأسمالية في تنظيم مسيرات وعروض فنية للتنديد بالقمة وبسياسات الزعماء المشاركين فيها.
وبينما ثار غضب التجار الذين ستتعطل أعمالهم واستعد آخرون لمسيرات احتجاجية، قالت الحكومة إن أي شخص ليس له صلة بأعمال القمة بإمكانه قضاء عطلة أسبوعية طويلة خارج المدينة.
وسيناقش القادة على مدى يومي الجمعة والسبت قضايا منها التجارة والتغير المناخي. وسيستمر إغلاق أجزاء من المدينة يوم الأحد.
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