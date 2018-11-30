شاهد: تظاهرات في بوينس آيرس تنديداً بقمة مجموعة العشرين

تحولت العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس التي يملؤها الضجيج في العادة إلى ما يشبه مدينة أشباح مع توافد قادة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين لعقد قمتهم.

وأعلنت الحكومة عن عطلة تبدأ اليوم الجمعة (30 نوفمبر تشرين الثاني) كما أغلقت الحي التجاري الرئيسي في العاصمة في الوقت الذي تم فيه تشديد إجراءات الأمن استعدادا لعقد القمة.