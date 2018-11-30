ماكرون لبن سلمان: أنا قلق وأنت لا تستمع لي أبدا وولي العهد يرد لا تقلق وأنا سأستمع

قال مسؤول بقصر الإليزيه اليوم الجمعة إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الأوروبيين سيصرون على اشتراك خبراء دوليين في التحقيقات الخاصة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف المسؤول أنه خلال محادثة استمرت خمس دقائق على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين نقل ماكرون رسائل "حازمة جدا" لولي عهد السعودية فيما يتعلق بمقتل خاشقجي وضرورة إيجاد حل سياسي للوضع باليمن.

ونشرت صحيفة سعودي جازيت على موقعها الإلكتروني فيديو للاجتماع يظهر فيه الزعيمان يتحدثان بصوت خافت وقد قرب كل منهما رأسه من الآخر. وظهر في الفيديو ماكرون وهو ينظر مباشرة إلى عيني الأمير محمد بن سلمان بينما كان الأمير يومئ ويبتسم أحيانا.

وفي الصوت المصاحب للفيديو كان من الممكن سماع الأمير محمد وهو يقول "لا تقلق" في حين رد ماكرون قائلا "أنا قلق". وفي مقطع مصور لمدة دقيقة واحدة نشر على تويتر في وقت لاحق قال ماكرون "أنت لا تستمع لي أبدا" ورد الأمير محمد بالقول "سأستمع بالطبع".

وفي نهاية اللقاء يمكن سماع ماكرون يقول "أنا رجل يحترم كلمته".

وقال قصر الإليزيه إن الفيديو أظهر "نوعا من التناقض بين وجه محمد بن سلمان وهو يرسم ابتسامة مغلفة بالحرج ووجه الرئيس الذي كان صارما إلى حد ما وكان حريصا على نقل هذه الرسائل بأسلوب بالغ الحزم"