ماكرون يبحث مع بن سلمان في بانكوك ملفي لبنان وأوكرانيا

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بانكوك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة بلدان آسيا وجزر المحيط الهادئ، وفق ما أفاد الإليزيه. وبحث الجانبان الوضع في لبنان والحرب في أوكرانيا، بحسب الرئاسة الفرنسية.

وخلال اتصال هاتفي السبت، توافق ماكرون وبن سلمان على "تعزيز تعاونهما لتلبية الحاجات الإنسانية للبنان". وشدد ماكرون أيضاً على "ضرورة انتخاب رئيس في أقرب وقت، بهدف حسن تنفيذ برنامج الإصلاحات البنيوية التي لا غنى عنها لنهوض" لبنان.

انتهت ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون في الـ 31 تشرين الأول/أكتوبر من دون أن يتمكن البرلمان حتى الآن من انتخاب خلف له، علما أن البلاد لا تزال تعاني أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.

وفي بانكوك، دعا الرئيس الفرنسي أيضاً إلى "تفاهم" لممارسة ضغط على روسيا على أمل التوصل إلى إجراء مفاوضات سلام لوضع حد للنزاع في أوكرانيا.

من جهته، رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن لقاء ولي العهد السعودي خلال قمة مجموعة العشرين التي التأمت الثلاثاء والأربعاء بعد قرار لتحالف "أوبك+" النفطي يصب في صالح روسيا.

خلال لقائهما في 29 تموز/يوليو في باريس، أمل ماكرون وبن سلمان في "تكثيف التعاون" بهدف "التخفيف من آثار (حرب أوكرانيا) في أوروبا والشرق الأوسط والعالم"، على وقع ارتفاع اسعار الطاقة.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2021 في مدينة جدة السعودية، كان ماكرون من أوائل القادة الغربيين الذين التقوا بن سلمان بعد الأزمة الدبلوماسية مع العديد من الدول التي تسبب بها اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في 2018 في اسطنبول والتي أثرت سلباً في صورة ولي العهد السعودي.