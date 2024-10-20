الجنرال السابق برابووو سوبيانتو يتولى رئاسة إندونيسيا رغم ماضيه المثير للجدل

بقلم: يورونيوز

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تجمهر الآلاف من مؤيدي سوبيانتو في شوارع العاصمة جاكرتا للاحتفال بتنصيبه، حيث أُقيمت المراسم بحضور أعضاء البرلمان والدبلوماسيين الأجانب. وأدى سوبيانتو القسم على القرآن الكريم، محاطًا بالأعلام واللافتات التي تزينت بها الشوارع.

ظهر سوبيانتو في السيارة المكشوفة مرتديًا زيًا تقليديًا "بيتاوي" وقبعة داكنة، حيث لوح للمؤيدين الذين تجمعوا على جوانب الطريق، هتافين باسمه واسم شريكه في الرئاسة، جبران راكابومينغ راكا.

الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو الذي تم تنصيبه حديثًا يحيي أنصاره بعد أدائه اليمين الدستورية كثامن رئيس للبلاد في جاكرتا، إندونيسيا، الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024 Dita Alangkara/AP

أعرب أتالاريك إكا برايوقا، أحد المواطنين، عن ثقته في سوبيانتو، قائلًا: "أرى فيه شخصية قوية ووطنية، وهذا ما تحتاجه إندونيسيا." بينما أشارت سيليكي بوتري إلى أملها في أن يتمكن من "تطوير إندونيسيا وتحسين الوضع الاقتصادي المتردي".

تولى سوبيانتو الرئاسة بعد سنوات من المنافسة مع الرئيس السابق جوكو ويدودو، الذي خسر أمامه في انتخابات 2014 و2019. رغم ذلك، عينه ويدودو وزيراً للدفاع بعد فوزه في الانتخابات، مما ساعد على تشكيل تحالف بين الحزبين. وقدّم سوبيانتو نفسه كخليفة للرئيس الراحل، متعهداً باستمرار السياسات المميزة مثل بناء العاصمة الجديدة في جزيرة بورنيو وفرض قيود على تصدير المواد الخام لتعزيز الصناعة المحلية.

الرئيس الإندونيسي الجديد برابوو سوبيانتو ونائبه جبران راكابومينغ راكا يستعدان للتوقيع على وثائق تنصيبهما في جاكرتا، إندونيسيا، الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024 Tatan Syuflana/AP

في فبراير الماضي، حقق سوبيانتو فوزًا ساحقًا في الانتخابات الرئاسية، حيث اختار جبران، نجل ويدودو، ليكون نائباً له، مما أثار جدلاً حول تحالفهما السياسي.

مع ذلك، لا تزال تساؤلات عديدة تثار حول كيفية إدارة سوبيانتو لأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، الذي يضم 282 مليون نسمة، 90% منهم مسلمون.

يأتي سوبيانتو من واحدة من أغنى العائلات في إندونيسيا، مما يجعله شخصية مغايرة للرئيس ويدودو، الذي كان أول رئيس للبلاد خارج النخبة العسكرية والسياسية.

كان سوبيانتو قائداً لقوات خاصة حتى تم طرده من الجيش عام 1998 بسبب اتهامات تتعلق بخطف وتعذيب نشطاء سياسيين. ولم يُحاكم، لكنه عاش في المنفى بالأردن لفترة، في حين أُدين عدد من مرؤوسيه.

جنود يسيرون أمام لافتة يظهر فيها الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو، ونائب الرئيس المنتخب جبران راكابومينغ راكا في جاكرتا، إندونيسيا، الأحد، 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024 AP

ألغى ملك الأردن عبد الله الثاني حضوره لمراسم التنصيب بسبب التوترات في الشرق الأوسط، وبدلاً من ذلك، أرسل وزيرة الخارجية نانسي نمروقة. وكانت هناك لقاءات سابقة بين سوبيانتو والملك في يونيو لمناقشة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

يواجه سوبيانتو تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية، بينما حضر مراسم التنصيب أكثر من 30 مسؤولًا من دول مختلفة، بما في ذلك نائب الرئيس الصيني هان تشنغ وممثلون عن دول جنوب شرق آسيا. كما أرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليندا توماس-غرينفيلد، سفيرته لدى الأمم المتحدة، لحضور المراسم.

يُعتبر سوبيانتو قائدًا يتمتع بوعي دولي أكبر من ويدودو، حيث أجرى عدة اجتماعات مع مسؤولين أجانب منذ انتخابه. يضع تطوير الدفاع على رأس أولوياته، بما في ذلك توسيع الجيش وشراء غواصات وفرقاطات ومقاتلات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدفاعي مع دول أخرى.

أعضاء المجلس الاستشاري الشعبي يقفون أثناء عزف النشيد الوطني خلال مراسم أداء الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو في جاكرتا، إندونيسيا يوم الأحد، 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024 Tatan Syuflana/AP

خلال خطاب تنصيبه، أكد سوبيانتو على أهمية محاربة الفساد وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين، مشيراً إلى أن العديد من الأطفال يعانون من سوء التغذية. ومن بين وعوده الانتخابية توفير وجبات مدرسية مجانية لأكثر من 83 مليون طالب، بتكلفة تُقدّر بـ 71 تريليون روبية (4.5 مليار دولار) في السنة الأولى، بهدف تقليل سوء التغذية وتأخر النمو لدى الأطفال.

الرئيس الإندونيسي الجديد برابوو سوبيانتو يؤدي القسم خلال حفل التنصيب الرئاسي في مبنى البرلمان في جاكرتا، إندونيسيا، الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024 Tatan Syuflana/AP

أعلن سوبيانتو أيضاً عن التزامه بسياسة خارجية غير منحازة، قائلاً: "سنعارض جميع أشكال الاستعمار وسندافع عن مصالح الشعوب المضطهدة في جميع أنحاء العالم." كما تسعى سياسته الخارجية الجيدة إلى تعزيز العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا وتبنّي نهج متوازن في التعامل مع الولايات المتحدة والصين.